Ульяновск, 16 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число жертв пандемии коронавируса, при этом ежедневно выздоравливают практически 1,5 тыс. человек. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 16 марта, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 4483 пациента с коронавирусом, в том числе 15 марта скончались 11 человек. Смертность составила 2,4% (от числа официально подтверждённых случаев заражения).

В то же время ежедневно от ковида вылечиваются более 1 тыс. человек. По данным оперштаба, всего в регионе победили коронавирус 173 346 человек, в том числе за последние сутки выписаны 1490 пациентов. Доля выздоровевших составляет в настоящее время 92,43%.

Напомним, что пять суток подряд ежедневно в Ульяновской области вылечиваются от ковида в среднем по 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 187 553 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего сделано 1 929 825 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.