Курган, 16 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Курганской области выпустили машину для работы на аэродромах, аналога которой в России нет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Курганской области Автомобиль «Иней»

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Распределитель жидких реагентов системы точного дозирования «Иней», предназначен для обработки взлётно-посадочных полос. Автомобиль изготовили на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования.

Уникальная самоходная конструкция изготовлена на базе Урал NEXT в рамках программы импортозамещения. Первый образец уникальной машины уже работает в международном аэропорту «Пашковский» города Краснодара.