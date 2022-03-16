Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM Казахстане будут образованы три новых области. Об этом 16 марта объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием согражданам в парламенте.

Административная карта Казахстана Туристер.Ру

«В Семипалатинском регионе предлагаю создать Абайскую область», — сказал Токаев.

Он сообщил, что административным центром области станет Семипалатинск (Семей). По словам главы республики, его давно об этом якобы просят местные жители. Ранее это была Семипалатинская область, которую упразднили в 1997 году и передали в Восточно-Казахстанскую область.

Кроме того, Токаев заявил, что упразднённая в 1997 году Карагандинская область снова будет отдельным регионом, но уже Улытауской областью, а Город Жезказган станет областным центром.

Третий регион, по словам президента, будет создан на территории Алма-Атинской области. Он сообщил, что это нужно для решения накопившихся проблем в регионе.

«В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алма-Атинская области. Центром Алма-Атинской области должен стать Капшагай, а центром Жетысуской области — Талдыкурган», — сообщил глава республики.

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