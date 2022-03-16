Москва, , 15:06 — REGNUM В 2020 году доля доллара в мировых резервах уменьшилась до 59% на фоне развития быстрорастущих экономик Индии и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Доллары George Carter

«Максимум американской валюты в международных платежах приходился на 2015 год, и с тех пор его использование только сокращается.

Однако говорить о закате американской валюты преждевременно: дискуссии об ее упадке продолжаются уже более 50 лет, но замены доллару пока так и не найдено.

Ведь даже у юаня есть слишком много недостатков, которые глобальные игроки пока не готовы принять.

Доллар по-прежнему является денежным якорем мира — что бы ни случилось, американские деньги защищают свою доминирующую роль в международной валютной системе.

Как отмечает Хенрик Мюллер в своей статье, доллар — феноменальная валюта в этом отношении», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий экономист Хенрик Мюллер считает, что американский доллар может утратить позиции ведущей мировой валюты.

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