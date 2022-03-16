Фроловский район, Волгоградская область, 16 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Бывшие руководители Фроловского муниципального района Волгоградской области признаны судом виновными в получении взятки. Чиновникам назначено наказание с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались экс-глава администрации Фроловского муниципального района Сергей Кириченко и глава Фроловского муниципального района Андрей Кругляков. Установлено, что в 2018 — 2019 годах чиновники получили от местного предпринимателя 391 тысячу рублей. За эти деньги они обещали коммерсанту муниципальный контракт на строительство объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения в учреждениях культуры, образования и здравоохранения района.

Подсудимые не признали своей вины. Приговором суда чиновникам назначено по семь лет лишения свободы со штрафом в размере 391 тыс. рублей, им также запрещено занимать должности на госслужбе на один год. Решение ещё может быть обжаловано.

В «сделку» также был посвящён заместитель главы администрации муниципалитета, которого в марте 2021 года осудили на три года заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере взятки и лишением права заниматься госслужбой на два года.