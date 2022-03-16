Москва, 16 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Китай заявил о губительном влиянии антироссийских санкций на мировую экономику, и глава МИД КНР, безусловно, прав, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировая Экономика

«Текущая экономическая ситуация показывает, что выстраиваемая десятилетиями глобализация и зависимость одних стран от других привела к появлению «хрупкого» экономического мира, где кризис даже в одной стране мгновенно отражается на экономиках всех остальных стран.

Данный феномен можно было наблюдать в период финансового кризиса в США в 2008—2009 году, а также в больших масштабах во время пандемии коронавируса: абсолютно все глобальные стоимостные цепочки дали сбой, что отразилось в том числе на инфляционной составляющей большинства западных стран.

Текущий экономический кризис будет еще более глубоким, и в первую очередь для западного мира, зависимого от поставок различного рода природных ресурсов, в том числе из России.

Таким образом, дефицит газа, нефтяных продуктов уже сейчас сказывается на возросшей стоимости цен на топливо, обогрев помещений, что в свою очередь приведет к повышению цен на абсолютно все товары и услуги.

В дополнение к этому стоит упомянуть о количестве редких металлов, которые также поставляются в западные страны для производства плат, электронных схем и другого технического оборудования.

Итогом антироссийских санкций может стать абсолютная регионализация мира на западный и восточный, где Западу придется приобретать необходимые ресурсы по довольно высокой цене.

Между тем, Восток уже на текущий момент в состоянии обеспечить себя всем необходимым, в первую очередь благодаря Китаю.

Россия же сможет стать независимой экономикой в том случае, если использует текущую ситуацию для выработки нового плана быстрой индустриализации страны в рамках программы импортозамещения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И считает, что ужесточение санкций против России со стороны Запада усложняет процесс восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

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