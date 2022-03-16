Токио, 16 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Capcom подтвердила, что версии игр Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 для PlayStation 5 и Xbox Series X позволят геймерам использовать сохранения из версий для консолей предыдущего поколения. Об этом 16 марта сообщает портал GamesRadar.

steamXO Resident Evil 2

Ожидается, что Capcom выпустит улучшенные версии вышеназванных игр в конце 2022 года. На официальной странице компании в Twitter разработчики отметили, что обладатели новых консолей и Resident Evil 7 Gold Edition также получат загружаемое дополнение, которое поставлялось вместе с этим вариантом игры.

Отметим, пока Capcom не рассказала о том, какие улучшения получат новые версии игр серии Resident Evil для консолей нового поколения. Журналисты предположили, что кроме улучшения графики игры также получат поддержку разрешения 4K и трассировки лучей.