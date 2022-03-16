Оренбург, 16 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки в больницы поступили 74 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на 55 меньше, чем днем ранее, сообщает 16 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки из клиник выписаны 1787 оренбуржцев, которые оправились от болезни. Зафиксировано семь смертей по причине COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 204 077 носителей коронавируса. За сутки проведено 3460 ПЦР-исследований. Выявили 781 новое заражение.