Омск, 16 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. По состоянию на 16 марта в Омской области подтверждено 198 983 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 369 случаев COVID-19, госпитализировано 75 заболевших. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 189 079 человек. За сутки выздоровели 608 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в регионе выявили 375 носителей коронавируса, выздоровели 712 человек, были госпитализированы 122 пациента.