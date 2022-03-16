Рязань, 16 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 28 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 680 человек, скончались от осложнений 12 жителей.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 111 447 человек. Выздоровели 103 666 жителей, не справились с осложнениями и скончались 3 198 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 0,32%.