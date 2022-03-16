Барнаул, 16 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Депутат Алтаймкого краевого законодательного собрания (АКЗС), директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ» Александр Лисицын («Единая Россия») рассказал о ситуации на авторынке и перспективах отечественного автопрома. По его словам, в настоящее время отечественные производители легковых и грузовых автомобилей отходят от использования запчастей из стран Европы, сообщает 16 марта телеграм-канал АКЗС.

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«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КАМАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня Евро-5. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь сложны в самостоятельном обслуживании. В новых условиях с точки зрения приобретения и обслуживания техники этот фактор станет более привлекательным для конечного потребителя», — рассказал Александр Лисицын.

Директор автоцентра добавляет, что на сегодняшний день отечественных разработок для внедрения в производство достаточно. Сейчас их необходимо будет только доработать и реализовать.

«Готов предположить, что другие бренды как российского производства (УРАЛ), так и бренда наших белорусских коллег (МАЗ) будут пользоваться хорошим спросом и будут широко представлены на всем российском автомобильном рынке», — заключил он.

Напомним, из-за спецоперации на Украине западные страны усиливают до максимума санкционное давление на Россию, вводя всё новые запреты и ограничения, грубо разрывая экономические связи, попирая право частной собственности и законы рынка и вынуждая частный бизнес уходить с российского рынка. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия добивается справедливости и независимости.

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