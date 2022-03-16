Душанбе, 16 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Таджикистане задержан Нурулло Саидов, родной брат бывшего лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ признана террористической в Таджикистане и запрещена — прим. ИА REGNUM) и Объединённой таджикской оппозиции (ОТО) в годы гражданского противостояния Саида Абдулло Нури. Об этом сообщает Азия Плюс.

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«Министерство внутренних дел Таджикистана причину задержания 64-летнего Нурулло Саидова не комментирует», — говорится в публикации.

Отмечается, что родные Саидова сообщили, что «он задержан по подозрению в получении финансовой помощи из-за рубежа».

«Ранее по подозрению в получении денег из-за рубежа были задержаны племянники Саида Абдулло Нури — Нусратулло Саидов и Мухибулло Нуриддинов», — отмечается в публикации.

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Издание указывает, что за последние годы суды в Таджикистане приговорили к тюремному заключению нескольких человек за получение денежных переводов от таджикской оппозиции за рубежом.