Красноярск, 16 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 518 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 120 ковид-пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в федеральном оперштабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 354 518 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 333 575 человек.

За сутки в регионе выздоровели 3215 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в регионе выявили 523 носителя коронавируса, выздоровели 3815 человек, госпитализация потребовалась 166 заболевшим.