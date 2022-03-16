За сутки 2 881 человек выздоровел в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 16 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 2 881 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 913 996 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 952 927.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 20 человек.