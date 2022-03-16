Рабат, , 13:39 — REGNUM Власти Марокко сообщили об аресте членов террористической группировки, близкой к местному филиалу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Полиция Марокко

По данным журналистов, в ходе скоординированной операции были задержаны пятеро террористов. Они занимались вербовкой новых боевиков в Кенитре, Лараче, Сук-Эль-Саббат, Ульд-Эль-Нама, Тарудант и сельской коммуне Суихла в Марракеше.

«Обыски, проведенные в домах арестованных, позволили изъять электронное оборудование и вспомогательные средства, в дополнение к набору литературы, восхваляющей террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитируют журналисты заявление бюро судебных расследований Марокко.