Воронеж, , 17:38 — REGNUM Фермер из Новоусманского района Воронежской области Александр Рыжов готов полностью заместить импортное мясо собственной экологически чистой продукцией на прилавках торговых сетей. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM 16 марта.

Продукция фермерского хозяйства Фото предоставлено Александром Рыжовым

На ферме производят перепелов российских пород «Радонежские» (мясные) и «Фараон» (мясо-яичные) и цыплят-корнишонов. Также здесь начали разводить мясную породу отечественных бройлеров — кросса «Смена 9». Порода выведена российскими селекционерами во Всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства Российской академии наук.

Оборудование на ферме также российское, корма для птицы — от воронежских фермеров. На ферме имеется собственное маточное поголовье и собственное инкубационное яйцо.

Цыплят откармливают только зерновыми культурами, антибиотики и лекарственные препараты при откорме птицы не используются. В будущем Рыжов планирует выращивать корма для птицы уже самостоятельно.

«Все перепела — отечественные, я постоянно работаю с Селекционным гибридным центром. Импортные породы дают много брака», — говорит фермер.

«Мои цели — дать хороший качественный продукт, с соблюдением всех требований. Конечно, хотелось бы, чтобы продукция шире появлялась на прилавках федеральных торговых сетей», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Рыжов.

Ещё один новый для России продукт — маринованные перепелиные яйца. Уникальность производства в использовании исключительно натуральных продуктов: яйцо готовится на пару, сохраняя питательные вещества, для маринада применяются овощи местных производителей.

Сегодня новоусманскую продукцию можно встретить в магазинах местных торговых сетей, отправляется продукция также в другие российские регионы — от Юга России до Хабаровского края. Однако до крупных сетей фермерам достучаться пока трудно, Рыжов надеется, что развитие импортозамещения исправит ситуацию, и потребителю будет проще приобретать качественную отечественную продукцию.