Элиста, 16 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидемической ситуации и снижением количества новых случаев заражения коронавирусом в Калмыкии смягчили пандемийные ограничения. Об этом 16 марта сообщил глава республики Бату Хасиков.

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«Принял решение поэтапно снимать антиковидные ограничения, которые действовали с весны 2020 года. Мы отменяем ограничения по численности посетителей в театрах и концертных залах, перевод не менее 50% работников на дистанционный режим работы, рекомендации для граждан по самоизоляции», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

Также глава республики отметил, что коллективный иммунитет в Калмыкии достиг 53%.