Омск, 16 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Ветераны боевых действий Омской области выступили в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в областном правительстве.

Оmskportal.ru Омские ветераны боевых действий

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Члены регионального координационного совета по делам ветеранов боевых действий попросили омичей поддержать решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.

«Сегодня, по официальным данным, в нашей области проживают более 16 тысяч ветеранов боевых действий и 50 тысяч членов их семей. Все наши ветеранские организации поддерживают ведение военной операции на Украине и освобождение Донбасса», — подчеркнул председатель Омской городской ассоциации общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий Сергей Плотников.

Кроме того, обращение о поддержке российских военнослужащих поддержали председатель правления Омской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Мельников и первый заместитель председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Николай Чернобровкин.

Также ветераны боевых действий призвали жителей региона достойно встретить беженцев, которые прибудут в Омскую область.

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