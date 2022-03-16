Петрозаводск, 16 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Республике Карелия возобновили в полном объеме плановую медицинскую помощь. Об этом 16 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov Регистратура в поликлинике.

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По его словам, пациентов снова принимают узкие специалисты, которые помогали терапевтам во время пиковых подъемов заболеваемости. Врачи также ведут прием беременных, в поликлиниках можно пройти физиопроцедуры, открылся и Центр здоровья. Работает кабинет диспансеризации.

«Для переболевших ковидом она углубленная: с дополнительными анализами крови, при необходимости — рентгеном легких, КТ и другими исследованиями», — подчеркнул Парфенчиков. Он указал, что записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуг», позвонив в регистратуру своей поликлиники или обратившись лично.

Отметим, с начала марта в Карелии наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в республике было выявлено 129 носителей SARS-CoV-2 (+22), при этом выписано по выздоровлению 208 из ранее зараженных. Это позволило местным властям снять ряд ограничений, в том числе и на оказание медицинской помощи в поликлиниках.

Всего с начала пандемии в Карелии было зарегистрировано 129 556 инфицированных коронавирусной инфекцией, из них выздоровели — 122 459 человек. Умерло 1430 местных жителей, в том числе два летальных исхода зарегистрированы накануне днем.