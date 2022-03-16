Белгород, 16 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В России благодаря федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» стартовал десятый — юбилейный сезон Международного инженерного чемпионата «СASE-IN» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как сообщает сайт платформы, он посвящен единой теме «Индустрия 4.0»: все задания связаны с развитием новейших технологий.

Телеграм-канал case_in Участники Международного инженерного чемпионата «СASE-IN»

Участники Студенческой лиги в ходе отборочных этапов в вузах разрабатывают решения кейсов — практических задач от ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. При этом на анализ материала, поиск идеи и составление презентации амбициозным студентам давалось всего 10 дней.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет в этом году вновь присоединился к направлению «Горное дело». Приветствуя участников отборочного этапа, проректор по реализации программ стратегического развития Белгородского госуниверситета Андрей Пересыпкин подчеркнул, что вуз с особым вниманием относится к подготовке горных инженеров, так как в регионе базируются крупнейшие горно-обогатительные комбинаты:

«В этом вопросе важную поддержку нам оказывает чемпионат «CASE-IN». Мы проводим отборочные этапы чемпионата с самого момента его создания. Особенно хочу отметить, что в 2015 году наши ребята стали победителями в направлении «Горное дело» и получили заслуженные награды из рук министра энергетики России. Студенческие команды БелГУ регулярно добиваются высоких результатов, и, надеюсь, этот год не станет исключением».

Директор института наук о Земле НИУ «БелГУ» Игнат Игнатенко сообщил, что в университете активно развивается горное направление и планируется открытие специализированных учебных полигонов, которые будут способствовать перспективному развитию отрасли.

Генеральный директор компании ООО «Майкромайн Рус» Борис Курцев отметил, что компания традиционно поддерживает чемпионат и вдохновляет молодых людей на интересные разработки:

«Мы с особым трепетом участвуем в юбилейном сезоне чемпионата, который должен запомниться яркими эмоциями и прорывными решениями. Желаю участникам проявить все свои навыки, приобрести новые знания и убедиться во мнении, что горный инженер — перспективная и интересная профессия».

"Чемпионат «CASE-IN», как и все проекты платформы «Россия — страна возможностей», служит социальным лифтом для его участников. В чемпионате есть три ключевых показателя успеха этого «лифта»: школьники поступают в профильные вузы с использованием дополнительных баллов ЕГЭ, студенты поступают в магистратуру и аспирантуру, стажируются и приходят на работу в отрасль, молодые специалисты — получают повышение внутри компании, а их решения внедряются и используются на практике.

По статистике предыдущего сезона, 90% школьников поступили в вузы, каждый третий студент получил приглашение на практику или стажировку, 42% молодых специалистов получили повышение, а каждое третье решение кейса внедрено в компании. Все это позволяет нам считать чемпионат эффективным и ожидать новых историй успеха в юбилейном сезоне», — пояснил заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Партнер чемпионата АК «АЛРОСА» (ПАО) поставил перед белгородскими студентами задачу: снизить затраты на ведение закладочных работ выработанного пространства подземного рудника «Интернациональный» в Якутии. Решения студентов оценивали эксперты АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Стойленский ГОК», АО «Лебединский ГОК» и преподаватели НИУ «БелГУ».

Путевки в полуфинал федерального округа, который состоится в конце мая 2022 года и объединит лучших из лучших, получили две команды: «Роза Ветров» и «Не вопрос». Студенческие команды всей страны представят свои перспективные решения отраслевому сообществу. Наградой для победителей и призеров станут возможности льготного поступления в магистратуру и аспирантуру вузов-партнеров, стажировки в компаниях — партнерах.

Напомним, проект «CASE-IN» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Благодаря нацпроекту «Образование» в России для школьников, студентов и работающего населения проводятся профессиональные конкурсы, которые способствуют карьерному росту.