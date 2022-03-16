Кабул, 16 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Новый отчёт Всемирного банка показывает, что доступ к продовольствию ухудшился после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан. Согласно отчёту, опубликованному 15 марта, за последние семь месяцев рабочие и служащие потеряли две трети своего финансового дохода. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Wikimedia.org Продукты питания

Отчёт основан на интервью, проведённом с 5000 семей в Афганистане. Один из ключевых выводов гласит, что «70% домохозяйств потеряли возможность обеспечивать себя едой и другими предметами первой необходимости».

Согласно документу, одной из основных причин является снижение заработной платы и доходов населения. Наибольший экономический ущерб понесли люди, работающие в государственном секторе и сфере услуг.

«Занятость в сельской местности увеличилась в связи с улучшением ситуации с безопасностью. Наоборот, уровень занятости в государственном секторе упал», — отмечено в отчёте.

В последние два десятилетия экономика Афганистана переживает трудный период из-за своей зависимости от международной помощи. Сокращение государственного бюджета как крупнейшего работодателя и прекращение вливания субсидий в афганскую экономику играют важную роль.

Всемирный банк предупреждает, что «состояние занятости и государственных услуг настолько хрупкое, что, если заработная плата не вернётся к норме, а доступ людей к продуктам питания не возрастёт, положение людей ухудшится».