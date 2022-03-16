Красноярск, 16 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил перевести региональное правительство в режим работы «24 на 7». Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в краевом правительстве.

За работой

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В настоящее время органы исполнительной власти края работают без выходных и отпусков, подчеркнул председатель правительства региона Юрий Лапшин.

По его словам, на уровне министерств и ведомств созданы специальные комиссии. Они занимаются круглосуточным мониторингом состояния дел в отраслях.

«Это позволяет в реальном времени реагировать на вызовы, которые возникают практически каждый день», — объяснил Лапшин.

Так, в крае работают комиссии по продовольственному обеспечению, по анализу ситуации на рынке труда, по подготовке к посевной, мониторингу цен и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики.