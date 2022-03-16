Москва, 16 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Евросоюз практически потерял самостоятельность перед лицом американской гегемонии. Об этом 16 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«По сути остался только Макрон, который продолжает упоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза», — заявил Лавров.

По его словам, страны Евросоюза в целом готовы «принимать в любом виде» миропорядок, основанный на «правилах» и продвигаемый США.