Астана, 16 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Необходимо значительно упростить процедуру регистрации политических партий в Казахстане. Об этом 16 марта заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием согражданам в парламенте.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Регистрационный порог следует снизить в четыре раза — с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза — с 600 до 200 человек», — сказал Токаев.

Он добавил, что буден снижено минимальное количество членов партии, необходимое для её регистрации — с 1000 до 700 человек.

Президент также отметил, что в стране нет возможности для участия в выборах беспартийных граждан, что снижает доверие населения к голосованию. Токаев заявил, что выборы в парламент будут проводиться не только по партийным спискам, но и 30% депутатов будут избраны по мажоритарным округам.