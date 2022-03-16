Москва, 16 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. С обманом при покупках товаров через интернет сталкивались 29% жителей России. Единожды становились жертвами интернет-мошенников 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Pixabay.com Интернет-покупки

Самая уязвимая группа для обмана мошенников — люди старше 60 лет. Они чаще всего среди представителей других возрастных групп признавались в том, что их обманывали в интернете (38%).

Редко попадались на уловки мошенников 8% опрошенных. Никогда не сталкивались с обманом при совершении онлайн-покупок 71%, среди городов-миллионников — 78%.

Опрос по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен 6 марта 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах.

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