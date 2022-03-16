Якутск, 16 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе западные санкции скорее выгодны Якутии, чем нет. Об этом заявил историк и эксперт проекта «Гражданские инициативы» Афанасий Николаев в эфире программы «Якутия. Live», сообщили в центре управления республикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«В краткосрочной перспективе будет сокращение доходов, повышение цен, и это надо понимать. С другой стороны, в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы выиграем. Федеральное правительство будет вкладывать больше в развитие Дальнего Востока, соответственно, и Якутии. Очень многое зависит от руководителей регионов, которые будут предлагать инвестиционные проекты», — сказал Афанасий Николаев.

Особо он подчеркнул необходимость развивать в России собственное производство, так как оно даст жителям страны новые рабочие места. Компании, раньше оплачивавшие товары из-за границы, теперь будут вынуждены вкладывать деньги в отечественные предприятия, также отметил эксперт.

«В прошлом году крупные компании вывели 5 трлн рублей. А если бы это вложили в развитие внутренней экономики — представьте, какой бы был эффект», — пояснил Афанасий Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начнут экономить в новых условиях, заявил государственный советник республики, экс-глава региона Вячеслав Штыров. Он уверен, что потрясения экономике республики не грозят.