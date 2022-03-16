Пермь, 16 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за сутки, 15 марта, поступили 75 пациентов. Это на 49 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сегодня в стационарах лечатся 1206 человек. Состояние 144 пермяков оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 60 человек.

За сутки из клиник выписали 1009 человек. Зафиксировано семь летальных исходов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 350 185 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 960 случаев.