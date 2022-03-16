Тюмень, 16 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 1337 вылечившихся ковидных пациентов, 130 госпитализировано с COVID-19. Об этом 16 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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За сутки на 16 марта коронавирус выявили у 698 тюменцев. Это на 107 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 марта коронавирус выявили у 179 948 человек, выздоровели 157 343 пациента, скончались 4104 (на 13 человек больше, чем днём ранее).