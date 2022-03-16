* ИГ — запрещённая в России организация

Тунис, 16 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Туниса в среду, 16 марта, сообщило о ликвидации местной ячейки террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Babnet со ссылкой на заявление ведомства.

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По последним данным, в составе ячейки действовали шестеро боевиков. Они занимались изготовлением взрывчатки и вербовкой жителей округа Татавин на юге страны в ряды организации.

По данным полиции Туниса, боевики намеревались совершить серию нападений на патрули вооружённых сил и гражданские объекты.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.