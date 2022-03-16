Якутяне недовольны ограничениями в магазинах
Якутск, 16 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В министерство предпринимательства Якутии поступают жалобы на то, что количество товаров в одни руки магазины ограничивают. Эту меру в ведомстве объяснили желанием не допустить спекуляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре управления республикой.
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Якутяне жаловались на то, что в некоторых супермаркетах Якутска разрешают покупать не более 1−3 упаковок сахара в одни руки. Ограничивается также приобретение муки, гречки, риса и растительного масла.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ощутимо подорожали продукты питания. Фото новых ценников жители республики публикуют в соцсетях и констатируют, что уже ощутили на себе последствия введения санкций.