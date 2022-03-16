Якутск, 16 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В министерство предпринимательства Якутии поступают жалобы на то, что количество товаров в одни руки магазины ограничивают. Эту меру в ведомстве объяснили желанием не допустить спекуляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре управления республикой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Читайте также: Жители Якутии жалуются на рост цен на продукты питания

«Норма отпуска в «одни руки» по отдельным видам товаров вызвана необходимостью обеспечения наличия товаров на полках магазинов, а также недопущению необоснованного, спекулятивного приобретения товаров в целях перепродажи по увеличенным ценам. Мы стараемся обеспечить максимальный доступ потребителей к товарам», — пояснил замминистра предпринимательства Максим Прокопьев.

Якутяне жаловались на то, что в некоторых супермаркетах Якутска разрешают покупать не более 1−3 упаковок сахара в одни руки. Ограничивается также приобретение муки, гречки, риса и растительного масла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ощутимо подорожали продукты питания. Фото новых ценников жители республики публикуют в соцсетях и констатируют, что уже ощутили на себе последствия введения санкций.