Ставрополь, 16 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края рассчитывают обеспечить население собственными продуктами питания. В этих целях в условиях санкций поставлены большие задачи перед сельхозтоваропроизводителями. В настоящее время на полях региона начались весенне-полевые работы.

Александр Погожев ИА REGNUM Сев гороха в поле

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Дан старт битве за будущий урожай в колхозе «Гигант» Благодарненского округа, широко известном не только в крае и одном из самых успешных в стране, и в крупном сельхозпредприятии «Свободный труд» в Новоселицком округе. Готовится техника, ведутся работы на полях, работа кипит с раннего утра до позднего вечера. Из-за сложностей погоды нынешней весной аграрии пока ремонтируют машиныи только начали сев.

Как отмечают в руководстве сельхозпредприятий, в условиях санкций Запада, важность работы аграриев и животноводов выросла многократно. Их продукция может полностью заместить импортную. Кроме злаковых культур, сельхозпредприятия занимаются выращиванием овощей, разведением рыбы, производством мяса.

«Обеспеченность собственным продовольствием — одно из преимуществ нашего аграрного края. Вы должны делать все, чтобы не возникал искусственный дефицит. Мониторинг состояния цен и наличия в ассортименте необходимых товаров необходимо вести постоянно», — заявил ранее губернатор края Владимир Владимиров в ходе заседания специально созданного органа — Совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае.

Ситуацию с сельском хозяйстве Ставрополья оценил глава краевого минсельхоза Сергей Измалков. По его словам, работа на полях ведется согласно графику.

«Сельхозтоваропроизводители проводят сев ранних яровых культур согласно плану, во всех округах региона ведётся первая азотная подкормка. Угрозы проведению весенне-полевых работ в агропромышленном комплексе Ставрополья не прогнозируется», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.