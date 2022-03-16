Таллин, , 11:54 — REGNUM Правительство Эстонии приняло постановление, которое продлевает разрешение на краткосрочную работу в Эстонии для граждан Украины до 31 мая 2022 года. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, чток этой дате его ведомство надеется внести ясность в вопросы, связанные с устройством беженцев. Он подчеркнул, что постановлениепродлит право на работу в Эстониии тем гражданам Украины,кто находился здесь до начала операции РФ на Украине.

«Чтобы позволить украинцам самим зарабатывать себе на жизнь во время пребывания в Эстонии, разумно разрешить им продолжать работать у прежнего работодателя», — считает министр внутренних дел.

Те граждане Украины, чье разрешение на краткосрочную работу утратило силу или утратит ее до вступления постановления в силу, должны будут действовать в соответствии с прежним порядком. По оценкам МВД, таких около 500 человек.

Кроме того, правительство изменило постановление о временном введении пограничного контроля и расширило круг людей, подлежащих проверке при въезде в Эстонию через эстонско-латвийскую границу.

Если прежде на границе проверяли только граждан Украины и членов их семей, то в дальнейшем проверять будут всех граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за конфликта.