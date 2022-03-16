Таллин, 16 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Эстонии приняло постановление, которое продлевает разрешение на краткосрочную работу в Эстонии для граждан Украины до 31 мая 2022 года. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, чток этой дате его ведомство надеется внести ясность в вопросы, связанные с устройством беженцев. Он подчеркнул, что постановлениепродлит право на работу в Эстониии тем гражданам Украины,кто находился здесь до начала операции РФ на Украине.

«Чтобы позволить украинцам самим зарабатывать себе на жизнь во время пребывания в Эстонии, разумно разрешить им продолжать работать у прежнего работодателя», — считает министр внутренних дел.

Те граждане Украины, чье разрешение на краткосрочную работу утратило силу или утратит ее до вступления постановления в силу, должны будут действовать в соответствии с прежним порядком. По оценкам МВД, таких около 500 человек.

Кроме того, правительство изменило постановление о временном введении пограничного контроля и расширило круг людей, подлежащих проверке при въезде в Эстонию через эстонско-латвийскую границу.

Если прежде на границе проверяли только граждан Украины и членов их семей, то в дальнейшем проверять будут всех граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за конфликта.