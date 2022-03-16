Канберра, , 12:30 — REGNUM 16 марта Австралийская комиссия по разведке преступлений (ACIC) опубликовала уже 15-й отчет в рамках национальной программы мониторинга сточных вод. Как оказалось, в 2020—2021 годах жители Австралии употребили 15,7 тонн запрещенных наркотических средств, передает телеканал Nine News.

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Ориентировочная стоимость наркотиков, которые торговцы смертью продали гражданами в 2021 г., составила 10,3 млрд долларов по сравнению с 8,9 млрд долларов в предыдущем году.

Главный исполнительный директор ACIC Майкл Фелан указал в отчете, что, несмотря на увеличение розничной стоимости проданных запрещенных веществ, общий уровень потребления наркотиков снизился. Это в свою очередь привело к тому, что цены на различные наркотики в Австралии выросли.