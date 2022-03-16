Москва, 16 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали более 5,9 тыс. человек, это на 18,3% меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 16 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 5945 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3%», — сообщили в оперштабе.

Всего за сутки в России выявлено 36 519 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 576 человек. Выздоровели 118 009 человек