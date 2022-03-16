Погибшей от COVID-19 медсестре во Владивостоке открыли мемориальную доску
Владивосток, 16 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На фасаде здания краевой клинической больницы №1 во Владивостоке 16 марта открыли мемориальную доску в память о медицинской сестре Валентине Лаврентьевой, которая скончалась от COVID-19, работая в госпитале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
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Министр здравоохранения края Анастасия Худченко на церемонии открытия мемориальной доски отметила, что это еще один повод вспомнить всех медиков, которые не вернулись со смены, ценой своей жизни помогали приморцам в борьбе с пандемией коронавируса.
Валентина Лаврентьева проработала в медицине более 67 лет.
Планируется также установить мемориальные доски в память и других медиков.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области открыли мемориальную доску в честь Александра Гладкова, который геройски погиб 79 лет назад при обороне Ленинградской области.