Казань, 16 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 550 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 574 носителя инфекции. Госпитализировали за прошлый день 139 заболевших, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

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По состоянию на 16 марта всего в республике зарегистрировано 132 274 случая заражения коронавирусом, выздоровели 113 660 пациентов, скончались 1,8 тыс. человек. За сутки больничный закрыли 1444 пациента, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в стационарах проходят лечение более 85 тыс. ковид-пациентов.

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