Ижевск, 16 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 марта прививку от коронавируса сделали 694 373 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 549 355 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 91 житель республики. Второй компонент препарата получили 106 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 717 человек. 128 814 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие дни — 1620 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 877 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 141 949 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 159 747 случаев заражения коронавирусом, из них 325 — за минувшие сутки.