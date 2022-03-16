Москва, 16 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Российские производители кондитерских изделий страхуются и поднимают цены с запасом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские изготовители сладостей потребовали от торговых сетей повышения отпускных цен.

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«Подорожание кондитерских изделий отвечает инфляционным процессам и в некоторых случаях составит 20%, равных ключевой ставке Банка России, — сказал Цыганов. — Это ориентир, на который смотрят производители. Но при этом нужно учитывать и использование при производстве кондитерских изделий импортных составляющих и ингредиентов, приобретение печей и оборудования, часть из которых можно заменить, но не быстро и не все разом. Например, какао-бобы или кофе в России не производятся».

Но, как подчеркнул Цыганов, частично и здесь можно найти новых поставщиков из Китая, Индии или Вьетнама, заинтересованных в российских энергоносителях или товарах.

«Очевидно, что будут разрабатываться и новые рецепты, позволяющие активнее использовать российское сырье. Пока же производители страхуются и поднимают цены с запасом, но после спрос и конкуренция смогут сбалансировать рынок и начать сдерживать рост цен», — пояснил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна их крупных американских компаний, выпускающих сладости, решила отказаться от инвестиций на территории РФ.