Саратов, 16 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В больницы Саратовской области с признаками COVID-19 за минувшие сутки доставили 98 пациентов, выписали по выздоровлении 2434 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 16 марта всего выздоровели 204 978 пациентов. С начала пандемии подтвердили 230 836 случаев заражения коронавирусом, из них 1026 — новых. Среди общего количества заболевших за прошлый день 220 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находится 1331 пациент, на амбулаторном — 20 094.

За сутки умерли шесть носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5764 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи со снижением заболеваемости, преобладанием легкой формы течения болезни и увеличением уровня коллективного иммунитета, смягчаются ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.

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