Москва, 16 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В России у владельцев платежных карт «Мир» с 17 марта появится новая возможность. Карты «Мир» добавили в список способов оплаты различных услуг через учетную запись Apple ID, сообщает Primpress со ссылкой на сайт компании Apple.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

После ухода платежных систем Visa и MasterCard из России владельцы этих карт лишились возможности оплачивать услуги с помощью сервиса Apple Pay. Гражданам пришлось класть деньги на счет в Apple ID.

Теперь жители России смогут использовать для внутренних покупок в App Store банковские карты платежной системы «Мир».

При этом отмечается, что с добавлением карты в такой кошелек могут возникнуть трудности из-за большого наплыва желающих. В этом случае специалисты рекомендуют выйти из системы и повторить попытку позже.

Как сообщало ИА REGNUM, собираются оформить карту «Мир"-UnionPay с возможностью использовать её для оплаты товаров и услуг в 180 странах мира 35% жителей России.

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