Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM Влияние президента Казахстана на верхнюю и нижнюю палаты парламента республики — Сенат и Мажилис — уменьшится. Об этом 16 марта заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием согражданам в парламенте.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Президентскую квоту в Сенате нужно рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учёта голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до десяти депутатов», — заявил Токаев.

Он добавил, что без будет квоты в Мажилисе останется и консультативно-совещательный орган президента — Ассамблея народа Казахстана. Токаев сообщил, что эта квота будет сокращена с девяти до пяти депутатов и передана Сенату.

«Общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Лучше меньше, да лучше», — отметил президент.

Ранее Токаев также заявил, что нужно в Казахстане вместо суперпрезидентской республики сделать президентскую с сильным парламентом. Он также предложил избирать депутатов не по пропорциональной, а по смешанной схеме.

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