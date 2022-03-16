«Найдём вас всех» — глава Крыма о призывах к геноциду русских
Симферополь, 16 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Украинский ведущий, который призвал к геноциду русских, в том числе детей, должен быть найден. Об этом заявил журналистам 16 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Minsvyaz.ru
Сергей Аксёнов
«Тот, кто призывает к убийству детей, должен быть найден», — написал в соцсетях глава Крыма.
«Мы передаём — найдём вас всех», — заявил Аксёнов.
Ранее ведущий украинского информационного телеканала «24» призвал к уничтожению русских вместе с семьями и детьми, сопроводив свои слова цитатой немецкого нациста Адольфа Эйхмана.