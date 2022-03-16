Симферополь, 16 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Украинский ведущий, который призвал к геноциду русских, в том числе детей, должен быть найден. Об этом заявил журналистам 16 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

«Тот, кто призывает к убийству детей, должен быть найден», — написал в соцсетях глава Крыма.

«Мы передаём — найдём вас всех», — заявил Аксёнов.

Ранее ведущий украинского информационного телеканала «24» призвал к уничтожению русских вместе с семьями и детьми, сопроводив свои слова цитатой немецкого нациста Адольфа Эйхмана.