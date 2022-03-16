Индиан-Уэллс, США, , 11:02 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Вероника Кудерметова Www.wtatennis.com

Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и 1 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

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