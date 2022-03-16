Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс, США, 16 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
Www.wtatennis.com
Вероника Кудерметова
Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и 1 из 6 брейков.
В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.