Москва, 16 марта 2022, 11:29 — REGNUM Политзаключенный Ермек Тайчибеков обратился к правительству Казахстана с ходатайством. Об этом 16 марта ИА REGNUM сообщил сам блогер через своего адвоката Галыма Нурпеисова, который представляет его интересы.
«1. В государстве Казахстан амнистия применяется каждые 5 лет, ко дню Независимости.
2. Амнистия может применяться к тем, к кому в прошлый раз применялась.
3. Условия амнистии разрабатываются Депутатами Мажилиса Парламента, а утверждаются главой государства, Президентом.
4. Практически во всех странах мира, в т.ч. на постсоветском пространстве применяется амнистия. Регулярно. Периодически.
5. Амнистия применяется как к подозреваемым, так и к подсудимым, осужденным, и к тем, кто находится на пробации.
6. С 2004 года я постоянно разрабатываюсь Комитетом национальной безопасности, а с 2013 года подвергаюсь перманентным репрессия по политическим мотивам. Только за то, что я пытался дважды баллотироваться на пост Президента Казахстана, путем самовыдвижения, в 2015 и 2019 гг., через заявление в ЦИК РК.
7. Как не пытались, не старались спецслужбы Казахстана, получающие огромные зарплаты из государственного бюджета, собрать на меня компромат или подтолкнуть к преступлению, через многочисленные провокации, их усилия оказались тщетны. В итоге, КНБ РК, по поручению Самата Абиша, от отчаяния, с 2013 года, как напрямую, так и по линии других государственных органов, в т.ч. МВД, крепко держа на крючке прокуроров и судей, приступили к массовой, грубой фабрикации уголовных дел против меня, сопровождая дискредитацией в обществе, через черный пиар.
8. Самат Абиш собирался меня таким образом, злоупотребляя своим должностным положением уничтожить, пока я не достигну 80-летнего возраста, либо досрочно умру в местах лишения свободы.
9. Собственно, с 2013 года, как я публично заявил о своих политических амбициях на пост Президента РК, КНБ ни на один день не прекращают кошмарить меня.
10. Теперь Самат Абиш ноль и никто в политической жизни Казахстана. Если бы он с Масимовым К.К. смог совершить государственный переворот, насильственно свергнуть власть легитимно избранного президента Токаева К.К., в январе 2022 года, то возможно, тогда я до конца жизни, точнее пожизненно гнил бы в назарбаево-абишевских концлагерях, без реального состава преступления.
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12. Теперь в честь 30-летия Независимости Казахстана можно применить также акт амнистии и сократить 7 — летний срок наказания на 1/3, до 5 лет лишения свободы ст. 174. ч.2, а по 274 ч.3 УПК РК, принимая во внимание, что это преступление средней тяжести, а не тяжкое, то уменьшить срок на ½, до 1 г. 6 мес., итого окончательно определить срок наказания не 10 лет, а 6 лет 6.мес. лишения свободы.
13. Амнистия применяется вне зависимости, признает или не признает вину осужденный. Я не только не признаю вину, а еще никак и не могу понять в чем моя вина. Ибо я абсолютно не виновен. Даже на 0,01% нет в моих действиях никакой вины. Кроме желания М. Куль — Мухаммеда и Абиша С.С., чтобы я сдох в лагерях Казахстана и никогда не вышел на свободу.
14. Если бы у меня не было политических амбиций, если бы я не желал, в законом установленном порядке, через выборный процесс, занять должность Президента РК, то моя жизнь была бы совершенно иной, и я никогда бы не оказался бы в тюрьмах, лагерях РК, на допросах у следователей по вымышленным обвинениям.
15. В своих многочисленных обращениях на имя президента РК, Председателя Сената, Спикера Мажилиса, Генерального Прокурора, Председателя Верховного Суда, я не прошу, а требую незамедлительно оправдать, выплатить мне компенсацию из государственного бюджета в сумме не менее 1 00 000 000 тенге, за то, что КНБ столько лет не дает мне житья и принудительно, много лет держит среди преступников-уголовников в стесненных условиях, а также привлечь всех судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных к уголовной ответственности по ст.ст. 361, 362, 369, 416, 418, 146 УПК РК и судебных экспертов по ст. 420 УК РК, принимавших участие в фабрикации уголовных дел против меня, с полной моей реабилитацией и публичными извинениями передо мной, через СМИ РК.
На основании вышеизложенного, прошу суд по месту моего территориального проживания,
Ермек Тайчибеков».
Напомним, что ранее блогер, пророссийский симпатизант Ермек Тайчибеков после интервью российским СМИ был осужден Ауэзовским судом г. Алма-Аты к десяти годам заключения строгого режима.