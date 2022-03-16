Москва, 16 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В России под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся около 700 тыс. человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и у нас в стране, число заболевших всё ещё высоко», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что на сегодняшний день в стационарах проходят лечение более 85 тыс. пациентов.