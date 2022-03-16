Туринск, Свердловская область, 16 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Туринске Свердловской области аптеку обязали вернуть ценники на витрины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе проверки сотрудники Туринской прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушение прав потребителей в одной из аптек города. Оказалось, что на витринах отсутствуют ценники на товары. А узнать стоимость препарата можно на электронной витрине или на экране у кассы. Фактически клиенты не имели возможность получить информацию в доступной форме.

Туринская районная прокуратура внесла представление директору аптеки. В результате чего ценники вернули на витрины.