Смоленск, 16 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Масочный режим на территории Смоленской области будет отменён после получения соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Алексей Островский.

Admin-smolensk.ru Алексей Островский

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«В последние дни читаю много комментариев от смолян в социальных сетях с просьбами отменить масочный режим. Уже не раз высказывался по этому поводу. Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что все изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» вносятся мною на основании анализа эпидемиологической обстановки, проводимой региональным управлением Роспотребнадзора, и рекомендаций этого же ведомства. У меня как главы субъекта федерации таких полномочий нет», — пояснил Островский.

Смоленский губернатор также отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе ещё «далека от идеальной», и предположил, что стабилизации стоит ждать не раньше, чем через две недели.

«Именно такой временной «разлет» в части подъема, пика, плато и спада заболеваемости прослеживается между Смоленской областью и Москвой. Как раз на отмену масочного режима там и ссылается большинство пользователей соцсетей. Так же, как и все вы, очень жду этого решения. После поступления в мой адрес соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора изменения в Указ будут внесены незамедлительно», — пообещал Островский.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта об отмене пасочного режима объявили власти Москвы. Следом такие же решения были приняты ещё в нескольких регионах, например, в Тамбовской области. В Крыму власти обещали принять решение об отмене масочного режима в ближайшее время.