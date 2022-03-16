Москва, 16 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Экономика России может избежать глубокой рецессии, привлекая инвестиции с азиатских рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы МВФ о глубокой рецессии в РФ в 2022 году.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

«Многое будет зависеть от мер, которые должны быть предприняты правительством, чтобы избежать глубокой рецессии. В условиях санкций и отсутствия иностранных инвестиций сложно будет обеспечить развитие экономики. Своих средств будет недостаточно. Но привлечение инвестиций с иных рынков, например азиатских, вполне позволит предотвратить глубокую рецессию», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что России угрожает дефолт.